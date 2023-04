Hoy venía pensando en... cuando todo lo que puede salir mal, sale

Hoy venía pensando en… como a veces todo lo que puede salir mal, sale.

Le está pasando al Valencia. Dicen que a perro flaco todo son pulgas y las del Valencia esta temporada tienen unas dimensiones enormes. La última: la lesión de Justin Kluivert. Porque perder a tu futbolista más en forma para los partidos antes Sevilla, Elche, Valladolid, Cádiz y Villerreal… no puede llamarse de otra forma.

No es excusa ni pretendo que lo sea… pero no ayuda… no ayuda perder al holandés para este mes de abril tan importante. A él y a nosotros si que nos han robado el mes de abril sin su presencia porque no cabe duda que estaba siendo el jugador más diferencial. Su ausencia no hace más que acrecentar las dudas y aumentar esa sensación de que estamos condenados al infierno sí o sí. Aún no nos hemos levantado de un palo, la derrota de Almería, y nos llega otro en forma de lesión. Y así es muy difícil.

Es muy difícil que un equipo con tanta falta de gol salve la categoría. Si nos ponemos a buscar argumentos para descender podemos llenar una enciclopedia: solo 7 partidos ganados de 28 esta temporada, Castillejo hizo el domingo el primer gol fuera de casa del año 2023 y estamos en abril, no se saca ni un punto fuera de Mestalla desde el empate ante la Anoeta en noviembre de 2022 (es decir 1 punto de los últimos 27 disputados), se pierde ante rivales directos en la lucha por la salvación… Con los números en la mano no hay nada, absolutamente nada, que nos haga albergar ni un mínimo de esperanza, la verdad. Y si a eso le sumamos los golpes continuos, con más motivo aún.

Pero es tal nuestro sentimiento hacia este escudo que nos resistimos a bajar los brazos, a pensar que ya estamos casi descendidos. Queremos tanto a este club que no somos capaces de imaginarnos ni por un instante un descenso a los infiernos. Por eso y solo por eso… elegimos creer esté o no disponible tu mejor futbolista. Ojalá querer y creer… sea poder.