Hoy venía pensando en... Aguirre y los jovenes

Hoy venía pensando en… Aguirre y los jóvenes.

Apenas lleva tres semanas en el banquillo y ya ha aparecido la primera polémica en torno al técnico del Valencia Javier Aguirre. Los jóvenes. Esos chavales de los que tiró mano Óscar Sánchez en su fugaz paso por el banquillo valencianista y que le cambiaron la cara al equipo. Recordemos Aaron Mayol, David Otorbi y Aimar Blázquez. Porque la llegada del mexicano parece haberlos mandado a todos ellos a un segundo plano.

No es la primera vez que se le pregunta al entrenador por esta circunstancia. Primero fue en la previa del encuentro ante el Athletic Club y más tarde al acabar el partido al ver que de los tres solo Otorbi gozó de minutos en Mestalla. Sorprendió que ante la falta de gol no recurriera a un delantero nato como es Aimar Blázquez en los últimos minutos del partido o que dado el excelente estado de forma exhibido por Otorbi en la segunda mitad ante el Racing y también ante el Athletic no cuente con él para el once titular.

La respuesta de Aguirre puede ser entendible pero suena poco convincente. Dejó claro el mexicano que ante situaciones complicadas como la actual, es decir con un Valencia todavía en puestos de descenso, prefiere tirar de la veteranía antes que de la juventud, de la experiencia antes que de la bisoñez. Y digo que es comprensible porque ante este tipo de situaciones uno siempre espera que los veteranos aparezcan y demuestren lo que se supone que son. Pero… ¿y si eso no pasa?

Pues si no pasa habrá que tomar decisiones. Si los jóvenes como Otorbi o Mayol han demostrado estar preparados y además tienen el plus de esa ilusión que para ellos supone jugar en primera división, digo yo que habría que darles mayor protagonismo. No puede ser que un futbolista esté delante de otro solo por curriculum, es decir por número de partidos disputados en primera, mientras el chaval que salta al campo, como Otorbi, sin tantos partidos demuestra ser el mejor durante dos partidos consecutivos. La titularidad debería ganarse en el campo y no en la fecha de nacimiento. Que se lo pregunten al Barça. O a Baraja que tiró mano de Javi Guerra o Diego López en los momentos más complicados… Tenemos debate…