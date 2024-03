Hoy venía pensando en… los 40 puntazos del Valencia.

Decía el sabio de Hortaleza, Luís Aragonés que las ligas se decidían en los últimos 10 partidos del campeonato. Y justo ese es el número de partidos que le restan a esta temporada 2023-2024. Y a estas alturas, que el Valencia haya sumado ya 40 puntos es un verdadero exitazo. A 3 puntos del sexto clasificado y con un partido menos. Porque al Valencia no le restan 10 sino 11 encuentros.

Entiendo que pese a todo Baraja rehuya hablar de Europa. Ni tan siquiera nombra la palabra en sus ruedas de prensa. A este Valencia, a su Valencia, le ha venido muy bien ir partido a partido habiendo fijado el objetivo real de la permanencia. Cualquier cosa que se salga de eso puede descentrar a los chavales en un momento tan inoportuno como sería este.

Pero es normal también que el aficionado se sienta como ese GPS que dice “recalculando ruta”. Recalculando objetivo. Con la permanencia ya en el bolsillo este equipo se ha ganado el soñar con jugar en Europa la próxima temporada. Pocos apostaban un duro por ellos al inicio y han demostrado que merecen que se les tenga muy en cuenta en la lucha por Europa. Nos han devuelto la ilusión después de todo lo que sufrimos la pasada campaña. Y tiene mérito, mucho mérito.

No sé que pasará en esos últimos diez, once, partidos. Pero de lo que no me cabe duda es que hay que felicitar ya a Baraja y sus muchachos. Gracias por despertar de nuevo al valencianismo, por ilusionarnos y por hacernos olvidar lo del año pasado. Ojalá esos 40 puntazos sean sinónimo de Europa al final de temporada. Sería el broche perfecto, el premio perfecto a todo ese trabajo realizado durante el año…