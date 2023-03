Hoy venía pensando en... los 30 años de Superdeporte

Hoy venía pensando en… los treinta años de Superdeporte.

Ayer tuve la oportunidad de asistir a la gala en la que celebraban su treinta aniversario y la verdad es que me vinieron a la memoria muchos de los grandes momentos que hemos vivido con el deporte valenciano. Pude compartir además el acto con buenos amigos que me ha dejado esta profesión: los Conrado valle, Fernando Álvarez, Diego Picó, David Torres, Álex Heras y compañía. Casi la vieja guardia que lleva tantos años en esto del periodismo deportivo como los años de vida de Super.

Porque son compañeros y rivales en muchos casos pero también amigos. ¿Se puede? Sí, se puede. Por mi forma de entender el periodismo y esta profesión puedo decir que casi no tengo enemigos. Es lo que pasa cuando no te metes en bandos o en guerras absurdas ni te crees más que nadie por el simple hecho de tener un micrófono. Porque, no lo niego, en mi profesión hay mucha soberbia. Demasiada. Son ya 23 años en esta casa, Onda Cero con esta filosofía y os aseguro que nada la va a hacer cambiar.

Y ayer pensaba en esos grandes momentos vividos junto a ellos. Las ligas y títulos del Valencia, los ascensos del Levante, los títulos del Valencia Basket y de tantos deportistas valencianos… y me sentía un verdadero privilegiado, y más con los tiempos que corren, de haber podido vivirlos en primera persona, en primera línea. Incluso los más desdichados como aquellas dos finales de Champions. Hoy la cosa pinta muy diferente en muchos sentidos y recordarlos te inunda de nostalgia.

Es bueno para Valencia que exista un periódico valenciano que día a día nos cuente lo que sucede en nuestra tierra. Como es bueno también que emisoras nacionales como Onda Cero tenga espacios como este Onda Deportiva Valencia para manteneros al día de la actualidad de vuestros equipos. Por eso no entiendo de enfrentamientos entre medios que buscan el mismo objetivo aunque tengan líneas editoriales totalmente diferentes. Y porque al final de todo, el deporte es tan solo un espectáculo, un entretenimiento y si lo convertimos en una guerra entre nosotros… deja de tener sentido…