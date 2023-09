Hoy venía pensando en... el 11-S del valencianismo

Hoy venía pensando en… el 11-S

Pero no en la tragedia de Estados Unidos de la que hoy se cumplen 22 años, no. En el 11-S de la tragedia del Valencia de la que hoy se cumplen 4 años. Ese miércoles 11 de septiembre de 2019 en el que Peter Lim decidió apretar el botón de la destrucción del Valencia.

Hasta ese momento su equipo, del que es máximo accionista, venía de jugar dos temporadas consecutivas la Champions y de ganar, después de 11 años, un título de Copa del Rey. El modelo instaurado, con Mateu Alemany como Director General y Marcelino como entrenador estaba dando sus frutos. Que Lim y su secuaz, el ínclito Anil Murthy se echaran a un lado en la gestión era lo mejor que le había pasado al Valencia en los últimos años. Hasta aquel 11-S de 2019.

El ataque de cuernos de Murthy, al que Marcelino no le dedicó el título, y las ganas de Marcelino por hacer crecer al equipo en contra de los intereses de hacer negocio del propio Lim dinamitaron todo. Aquel miércoles, con la temporada ya iniciada, a todos nos sorprendió la destitución de Marcelino y más adelante la de Mateu. Recuerdo haberle preguntado esa misma mañana al entrenador si sabía algo de una posible destitución del Director General tras el viaje de Murthy a Singapur y como me contestó: “igual me echa a mi”. No me lo podía creer. Me puse a chillar en la redacción. Era el principio del final.

Porque ahí empezó el declive del Valencia. De ponerse a la altura de los grandes a convertirse en el equipo mediocre que es hoy en día. Han pasado cuatro años pero parece que haya sido una eternidad. Como dice mi buen amigo Conrado Valle en As, “Lim pensó que cambiando el jinete el caballo correría igual”. Y no. El caballo se convirtió en cangrejo y empezó a andar hacia atrás. Como lo predijo el mismo Marcelino. Maldita predicción.