Hoy con Léleman venía pensando en... el viaje de Anil a Singapur

Hoy con Leleman venia pensando en… el viaje de Murthy a Singapur.

En una empresa normal y con todo lo que está pasando, el actual presidente ya hace tiempo que estaría amortizado y bien amortizado. Su gestión deportiva y económica y la crispación que genera su presidencia deberían ser argumentos más que definitivos para que Peter Lim le sustituyera. Pero no, al menos de momento no lo ha hecho.

Es muy difícil saber qué podemos esperar de esa visita de Anil a Singapur. Desde un cambio de presidencia hasta que todo siga igual y Murthy regrese con órdenes de hacer aun más mediocre el proyecto… todo puede pasar. Y mientras, todo en el Valencia absolutamente paralizado: salidas, entradas y hasta renovaciones…

Me gustaría saber qué es lo que quiere hacer con su Valencia Peter Lim, si hundirlo más en la mediocridad más absoluta o reflotarlo para que vuelva donde debe estar por prestigio e historia. Pero me da la sensación que es más lo primero que lo segundo. Si Anil vuelve, que no lo sé, lo hará con instrucciones detalladas para seguir recortando el proyecto. Y si no lo hace, que da igual, pondrá a otra marioneta al frente para rebajar la tensión pero que tampoco sería la solución a los males del Valencia.

Hoy 25 de mayo hace tres años fuimos muy felices en Sevilla. Ese día en el Villamarin no la vimos venir. Muchos pensamos que aquel era el inicio de un crecimiento que igualaría al Valencia a los mejores equipos de España. Tres años después de aquello Sevilla, Villarreal, Betis, Real Sociedad, Athletic Club… han adelantado al Valencia por la izquierda…

Aquel día empezó la bajada cuesta abajo y sin frenos, un freno que quitó Lim en el mes de septiembre y que solo él puede volver a poner para evitar que la caída sea mayor. Por desgracia… no creo que Anil haya sido llamado a Singapur para pisar ese freno…