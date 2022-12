Hoy con Léleman venía pensando en... los regalos de Gattuso

Hoy con Leleman venía pensando en… los regalos de Gattuso.

Desvelaban los compañeros de El Desmarque que el italiano ha inundado la Ciudad Deportiva de Paterna de regalos para los empleados del club. Precioso detalle que da una muestra de cómo es el técnico en lo personal. Recuerdo que otro italiano, Amedeo Carboni, también lo hacía cuando llegaban las fiestas navideñas.

Dijo recientemente Gennaro que no le gusta que le regalen, que la vida le ha dado mucho y que él prefiere regalar. Para muestra un botón. Ha demostrado Gattuso no solo que es generoso sino que cuando dice eso de que le da mucha importancia al equipo, que no le gusta usar la palabra yo sino nosotros, es verdad. Es una bonita manera de reconocer a todos esos empleados desconocidos, esos que están en un segundo plano que también son importantes y que sin ellos, desde el utillero, el que cuida el césped, el que abre la puerta, el seguridad y un largo etcétera sería imposible desarrollar su trabajo. Todos son importantes. Bien hecho Gattuso.

Habrá quien piense que es una tonteria y que como gana mucho dinero con el fútbol está casi obligado a hacerlo. No, ni está obligado a hacerlo, la mayoría no lo hacen, ni es una tonteria. Gattuso demuestra con ese pequeño detalle, y otros muchos más que le hemos visto, que es uno más, que es un tio sencillo, llano como podríamos ser tú o yo. Me decían hace poco, alguien que los conoce muy bien, que hasta los árbitros le adoran, si los árbitros. ¿ Por qué? Porque es de los que va de cara pese a su fuerte temperamento.

En un mundo tan superficial y cargado de tanta estupidez con personas que se creen más que nadie y por encima del bien y del mal, es de agradecer cuando aparece una persona como Gattuso que demuestra tener unos valores que ni el dinero ni la fama han logrado corromper. Para él su equipo es su familia. Todos, desde el primero hasta el último. Y así, con esa mentalidad, es como se consigue construir algo importante y llegar a grandes cosas. En el fútbol y en la vida.