Hoy con Léleman venía pensando en... lo que quiera Mendes

Hoy con Leleman venia pensando en… lo que quiera Mendes.

Porque el Valencia va a volver a funcionar así. Peter Lim puso la pasta, compró el Valencia pero lo hizo aconsejado por el representante portugués que desde el primer día se convirtió en casi un director general y deportivo en la sombra. Que vaya a cambiar a Bordalás por Gattuso no debería sorprendernos. Ya lo hizo recién comprado el club cuando finiquitó a Pizzi para colocar a Nuno.

Y es que ese es el negocio de Lim y Mendes. Por eso, y no por otra cosa, compraron el Valencia. Ya lo advertimos en 2014. Mientras algunos soñaban que Lim viniera aquí a hacer un equipo campeón nosotros ya dijimos que se compraba el Valencia para hacer negocio junto a su amigo y socio Mendes en la compra-venta de futbolistas. Se compraron la tienda en la que exhibir sus productos y sacarles la plusvalía correspondiente.

Por eso cuando ayer conocimos que Gattuso viajaba a Singapur para convertirse en el próximo entrenador del Valencia no creo que nos sorprendiera a nadie. Mendes fue quien aconsejó a Lim que se cargara a Murthy y será a partir de ahora quien aconseje a Lim en la hoja de ruta a seguir. Recuerdo haber hablado con un director deportivo de un equipo inglés mientras intentaba fichar a un futbolista del Valencia. Me dijo literal… Eduardo no te engañes el verdadero director general del Valencia es Jorge Mendes, nada se hace sin que pase por él. Y así es, ha sido y seguirá siendo mientras Lim sea el dueño.

Mientras Bordalás espera a ver que futuro le depara. Si le echan y cobra 700.000 euros puede que hasta sea un respiro para él. Sabiendo lo que van a vender y lo que viene, todo de la mano de Mendes no sé yo hasta que punto dejar el Valencia puede ser incluso una liberación para él…