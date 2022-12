Hoy con Léleman venía pensando en... que es Navidad

Hoy con Leleman venía pensando en… en que es Navidad.

La verdad es que podría venir pensando en la declaraciones que ha hecho José Bordalás en VEUS FÉ CÉ. Por cierto, muy buena entrevista de Paco Polit. Dice el alicantino que alguien se empeñó en que no conociera a Peter Lim, que por él Kangin Lee no hubiera salido, que no hubiese pagado los 8,5 millones de euros por Marcos André y que solo dio el ok después de verle dos partidos, que lo de Hugo Duro y Mamardashvili hay que agradecérselo a él… ¿algo hizo mal? Por lo visto, nada.

Podría venir pensando en Gattuso. Me gustó que para el brindis utilizara una expresión tan valenciana como esa de “salut i força el canut”. Y me gustó que hablara con sinceridad de las dos posiciones que quiere reforzar en este mercado invernal: la de un jugador de banda y un centrocampista. No cabe duda que Gattuso transmite en cada una de sus apariciones públicas.

Podría venir pensando en los aires de cambio que soplan en el Valencia. Me ha gustado la felicitación navideña en la que se hace un guiño al viejo Mestalla en el año de su Centenario. Se están dando pequeños pasos para tratar de reconectar con el aficionado, ese que Anil maltrató durante cinco largos años.

Pero es Navidad y hoy prefiero pensar en vosotros y en especial en todos esos valencianistas que ya no están. Como mi padre. Él fue quien me llevó a Mestalla incluso en los peores momentos, en aquello años del descenso a segunda. Y siempre le estaré eternamente agradecido de que me inculcara ese sentimiento que es para toda la vida: el de ser valencianista. Solo me quedará la espinita clavada de no poder celebrar con él los mejores años: los de las dos finales de Champions y las dos ligas.

Por eso os digo una cosa. Aprovechad estas Navidades para ser felices junto a vuestros seres queridos, disfrutad cada momento, cada segundo, cada minuto. Yo, os lo aseguro, lo hice cada vez que iba a Mestalla con mi padre. Es Navidad y desde aquí vaya mi felicitación y deseo de lo mejor para vosotros que estáis al otro lado escuchando. En eso venía penando hoy… en que seáis muy felices!