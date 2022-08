Hoy con Léleman venía pensando en... porqué los futbolistas quieren venir al Valencia

Hoy con Leleman venía pensando en… porqué algunos futbolistas desean venir al Valencia.

Sin Europa y con un proyecto tan inestable como su dueño Peter Lim sorprende ver cómo algunos futbolistas de nivel esperan al Valencia. Aquello de “nadie va a querer venir” no sirve para el Valencia. Y la pregunta es el porqué.

Es verdad que hoy en día el Valencia no está al nivel deportivo de los clubes más poderosos de Europa. Ni deportivamente ni económicamente tampoco. Lo que otros pueden pagar a sus jugadores no es lo que puede pagar el Valencia en la mayoría de los casos. Pero es el Valencia. Y el Valencia tiene algo que atrae independientemente de quien sea el dueño o el momento que esté atravesando.

El Valencia es un club centenario, con 6 ligas, 8 Copas del Rey y varios títulos europeos- No todos los que van de nuevos ricos o poderosos tienen esos trofeos en sus vitrinas. Por el Valencia han pasado jugadores que se han convertido en leyendas. Y muchos de ellos, una vez acabada su carrera, han decidido quedarse a vivir en la ciudad. Porque Valencia, como ciudad, también mola.

Luego está lo de Mestalla. El domingo los futbolistas del Girona cuando salieron a pisar el césped no pararon de hacer fotos y videos al estadio. Más tarde sufrirían en sus propias carnes el rugido de Mestalla. La afición del Valencia también es uno de esos atractivos que hace que muchos futbolistas elijan al Valencia.

Por eso no me gusta que desde la propiedad se empobrezca al Club. No me gusta que se utilice como trampolín, como paso intermedio. Por historia, prestigio, títulos y afición… es el Valencia… el lugar donde muchos desearían jugar al fútbol…