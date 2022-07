Hoy con Léleman venia pensando en... los partidos de pretemporada

Hoy con Léleman venía pensando en… los partidos de pretemporada- Que hoy, el Valencia de Gattuso juega el primero.

He de confesar que no soy muy amante de los partidos de verano. Ni son todos los que están ni están todos los que son. Siempre digo lo mismo… no sirven para testar realmente lo que será el equipo durante la temporada porque a estas alturas queda mucho trabajo por hacer en el mercado.

Normalmente estos encuentros sirven para ver a los nuevos fichajes, esos con los que la afición se ilusiona cada verano. Y en el caso del Valencia, el de hoy, puede servir para ver a Samu Castillejo y poco más. A él o a esos canteranos que están haciendo la pretemporada junto a Gattuso. Todo ello ante un rival tan potente como el Borussia Dortmund que viene de haber disputado ya tres partidos. Para los valencianistas será el primero.

Tampoco el ritmo en estos encuentros se asemeja al de los partidos oficiales. Aunque enfrente tengas a uno de los equipos más poderosos de la Bundesliga. Así que lo que pase hoy no tiene porqué significar nada respecto a lo que pueda pasar a lo largo de la temporada. Cuantos equipos hemos visto hacer pretemporadas discretas y luego hacer una gran temporada, o viceversa.

Pero para el de hoy sí hay algo que me apetece mucho ver. A Gattuso y su propuesta. Nos han contado muchas cosas de lo que pretende el entrenador italiano, de su filosofía de toque, de juego rápido… hoy es el día para verlo. A él y a todos esos chavales que van a querer ganarse un sitio en el Valencia de Gennaro. Os digo una cosa, a mi a priori me genera buenas sensaciones… pero también os digo que pase lo que pase esta tarde… no van a cambiar… no olvidemos… es solo un partido… de pretemporada…