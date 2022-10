Hoy con Léleman venía pensando en... mis lágrimas con el video de renovación de Gayá

Hoy con Leleman venía pensando en… como me han caído las lágrimas con el video en el que el Valencia anunciaba la renovación hasta 2027 de Gayá.

Tres grandes capitanes del Valencia, tres leyendas valencianistas en Mestalla dándose uno a otro el brazalete de capitán. Claramunt, Arias y Fernando Gómez. Para terminar poniéndoselo a José Luís Gayá quien afirma “por toda una vida, soy José Luís Gayá y Mestalla es mi casa”. Precioso, emocionante, magnífico, brutal… A quien no le haya caído una lágrima como a mi o no es valencianista o no tiene corazón.

Ese corazón inmenso de Gayá. Ese que siente de verdad el escudo que defiende, por el que se deja la piel en el campo cada partido. Esa historia de amor que empezó de bien pequeño cuando cada día recorría los 200 kilómetros de Pedreguer a la Ciudad Deportiva… esa historia de amor que no tiene fin… ese sentimiento que le ha llevado a querer estar siempre aquí pese a los malos momentos vividos con Meriton… ese sentimiento que le ha llevado a rechazar ofertas irrechazables por seguir en su casa. Porque cuando Gayá dice que Mestalla es su casa, lo es y de verdad.

Los valencianistas solo podemos estar agradecidos a nuestro capitán, el de todos. Cualquier palabra que digamos hoy se queda corta. Ya lo dije hace unos días: me flipa el sentimiento valencianista indestructible que tiene Gayá. Hoy ha estado con tres valencianistas que tuvieron ese mismo sentimiento, tres capitanes que hicieron historia en el Valencia. Por eso me encanta el lema que han elegido: “de capitán a leyenda”. Gayá ha elegido ser leyenda del valencianismo y eso no tiene precio. Como en su día dijo el difunto Puchades: “si volviera a nacer sería jugador del Valencia CF otra vez”. Es lo que tiene ser un “one club man”, es lo que tiene amar infinitamente… al Valencia