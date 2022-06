Hoy con Léleman venía pensando en... si ilusionarme o no con Gattuso

Hoy con Leleman venia pensando en… si ilusionarme o no con la llegada de Gennaro Gattuso.

Porque da la sensación que si lo haces estás blanqueando a Meriton. Hasta ese punto hemos llegado o… nos han hecho llegar. Para muchos nada de lo que venga de Lim puede generarnos ningún tipo de ilusión. Son esos que seguramente quieran que el equipo vaya mal para que la situación se vuelva insostenible.

No soy, somos, sospechosos de defender a Lim. Ni ahora ni cuando llegó allá por 2014. Ya advertimos que venía a hacer negocio con la compra venta de futbolistas independientemente de si el equipo ganaba o no. Eso no era lo importante en su modelo de negocio. Pero me resisto a desear que el equipo, en lo deportivo, vaya mal. No quiero por mucho que Gattuso venga de la mano de Lim o se hayan cargado al anterior entrenador, quien por cierto en la liga tampoco es que hubiera demostrado nada del otro mundo.

He preguntado a quien conoce al Gattuso entrenador. Principalmente de su época en el Nápoles. Y hablan bien de él. De su carácter y de cómo se gana al vestuario. Y eso es importante. Viendo lo que ha hecho Luís Enrique con la selección o lo que hizo Marcelino con el Valencia que ganó la Copa creo que el buen entrenador debe ser un “hacedor de familias”. Si se consigue hacer eso en un vestuario ya hay gran parte del trabajo hecho.

Y eso deberá hacer Gattuso independientemente del equipo que le dejen. Deberá aislar al vestuario de todo el ruido exterior, de las protestas contra Lim, que sí… deben seguir, y crear esa familia que dejó de serlo un 10 de septiembre de 2019 por obra y gracia de Anil Murthy…