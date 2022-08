Hoy con Léleman venía pensando en... la ilusión que genera el posible fichaje de Cavani

Hoy con Leleman venía pensando en… la ilusión que ha generado el posible fichaje de Cavani.

La afición del Valencia necesita a Cavani. Después de unos terribles años en los que Meriton ha llevado al Valencia a la más absoluta mediocridad, los valencianistas necesitan agarrase a algo, esperanzarse con algo, volver a sentir esa ilusión que puede provocar el fichaje de una estrella mundial como es Edinson Cavani,

Y eso que la afición ha demostrado en infinidad de ocasiones que necesita poco para volver a ilusionarse. Todos los años al acabar una mala temporada, que por desgracia con Meriton son muchas, se escucha aquello de “el año que viene no me saco el pase”. Es la clásica amenaza que pocas veces se cumple. Y no se cumple porque llegado el verano nuestro sentimiento por el Valencia va diluyendo ese cabreo de final de temporada. En el primer partido en Mestalla 39.000 aficionados y ya hay más de 35.000 abonados. Todo sin haber hecho un solo fichaje de relumbrón salvo la llegada de Gennaro Gattuso, que todo hay que decirlo, ha conectado con los valencianistas gracias a su carisma.

Por eso la afición del Valencia necesita, merece que Cavani venga al Valencia. El uruguayo ha hecho goles, muchos, en todos los equipos en los que ha estado. La presencia de Cavani en el equipo asegura goles y devuelve la esperanza a los valencianistas de que un día su equipo volverá a estar en Europa.

Me consta que se está haciendo el esfuerzo para cumplir el deseo de los valencianistas. Solo falta una pieza del puzzle para que el sueño se haga realidad, solo falta conseguir el hueco necesario para que venga. Él quiere venir, nosotros queremos que venga, el Valencia quiere que venga… así que por favor… háganlo posible. Porque Cavani... te llena Mestalla.