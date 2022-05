Hoy con Léleman venia pensando en... Hugo Duro

Hoy con Leleman venia pensando… Hugo Duro. que hoy el Valencia ha hecho oficial su compra al Getafe por cuatro millones de euros.

Y se lo ha ganado. Hugo duro llegó al Valencia de forma sorprendente y con el recuerdo del famoso “tocó en Hugo Duro”. Creo que ninguno pensaba en ese momento que aquel chaval entraría de lleno en el corazón de los valencianistas no por aquello que hizo con el Getafe sino por su rendimiento esta temporada con el propio Valencia.

Hugo representa para mi lo que debe representar un futbolista del Valencia. Ahora que tanto hablamos de ADN valencianista, no hay duda que en poco tiempo Hugo se ha impregnado de él. con trabajo, sencillez, humildad, constancia, sacrificio, pelea y otros tantos valores se ganó ser titular en un equipo en el que tenía que pelear con futbolistas como Maxi Gómez y otros que pidió el mismo entrenador como Marcos André. a los dos les ha comido la tostada y hoy pagar 4 millones por él suena incluso a ganga.

Le conozco poco, de una entrevista previa a la final de la copa, pero os aseguro que me causó una gratísima impresión. Le noté esa humildad impropia de un futbolista de su edad que se ha ganado ser titular en el valencia. Y me gustó. Solo fueron pequeños detalles pero llevo tantos años en esto y he conocido a tantos futbolistas que mi intuición ante esos detalles no me suele fallar. No cabe duda que Hugo se ha convertido en un valencianista más.

Ah! hace poco os contaba lo de la hija de mi amiga Marta en la final de Copa. Pues ¿sabéis que dos firmas de jugadores del Valencia me ha pedido si o si Lucía? las de Gayá y Hugo Duro. Por algo será…