Hoy con Léleman venía pensando en... Gennaro Gattuso

Hoy con Leleman venia pensando en… Gennaro Gattuso.

Entiendo que para el aficionado, harto de todas las tropelías sufridas de la mano de Meriton, es muy difícil ilusionarse con un nuevo entrenador y que además viene de la mano de Jorge Mendes. Y más aun sabiendo que se llame Gattuso o como se llame le van a vender a los futbolistas más importantes de su equipo. Da igual que tengo o no curriculum. Que haya sido una estrella como futbolista, que haya ganado una Copa Italia como entrenador o que haya entrenado a equipos como el Milan o el Napoli. Lo que cuenta es que viene de la mano de Mendes.

Por eso Gennaro lo tiene aún más difícil para convencer a su nueva afición. El reto no solo es complicado sino que además viene marcado por ser entrenador de Lim-Mendes y después de sustituir de forma traumática a otro que llevó al equipo a la final de la Copa del Rey y que por lo que fuera, no por sus méritos en La Liga, conectó con la afición valencianista. No lo tiene fácil el italiano.

Quien conoce a Gennaro habla bien de él. Cuentan que es de esos entrenadores con carácter, que no se asusta ante nada y que no le cuesta decir lo que piensa. Vamos, de esos que no le gustan a Lim. No sé yo si en el Valencia será igual o se dejará aconsejar por su representante, Mendes, para que no levante la voz. A mi me gustaría que, si es así realmente, no cambiara. Gattuso no es un Neville o Celades de la vida y debe demostrarlo.

Y la primera prueba será ver que plantilla le dejan. Con las salidas seguras de Soler y Guedes y la probable de Gayá va a ser muy difícil hacer mejor plantilla que la del curso pasado. A no ser que su amigo Mendes se apiade de él, y de nosotros, y nos haga algún “regalo”…