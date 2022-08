Hoy con Léleman venía pensando en... eso de no malvender

Hoy con Leleman venía pensando en... no malvender a los mejores futbolistas.

Parece que el Valencia de Sean Bai ha aprendido la lección. No sé si Guedes, Soler y Gayá continuarán cuando acabe el verano, lo que sí sé es que a día de hoy los tres son futbolistas del Valencia cuando parecía que iban a ser vendidos antes del 30 de junio. Esa fecha queda ya tan lejana que incluso nos hace ilusionarnos con que no se vayan.

La realidad es que de momento no han llegado buenas ofertas por ellos. Y mientras no lo haga no habrá venta. Muy distinto a aquel presidente que se fue corriendo a Barcelona a vender a Soler y Gayá o que regaló a Parejo al Villarreal. Si quieres sacar un buen precio, pese a que todos sepamos las necesidades económicas del Valencia, no puedes ser tú quien vaya ofreciendo el producto. Que venga, porque además el producto es de lo mejor que tienes.

Luego está lo de Gattuso. El italiano le da un valor añadido a este club cada vez que llama a un futbolistas para convencerle del proyecto. Si te llama Gattuso, te dice que vas a ser importante en su Valencia, lo normal es que no puedas decirle que no. Es lo que ha pasado con Arthur Melo. El brasileño está convencido, quiere estar en Qatar con Brasil y Gennaro le ha convencido que el mejor sitio al que puede ir es al Valencia. Incluso, rebajándose la ficha.

Y todo esto cuando parecía que la sombra de Mendes era tan alargada que primero colocaba a su entrenador para luego vender a precio de saldo todo lo bueno que tiene el club. No, no ha pasado al menos de momento así que démosle a este Valencia un voto de confianza porque el inicio de La Liga está a la vuelta de la esquina y la realidad a dos semanas de que comience todo es que Guedes, Soler y Gayá… están aquí…