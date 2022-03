Hoy con Léleman venía pensando en... el día de la mujer

Hoy con Léleman venía pensando en… la mujer en el mundo del deporte. porque hoy es el día de la mujer.

Ojalá no existiera este día. Ojalá no existiera porque significaría que ya no existe ninguna diferenciación entre hombre o mujer. No haría falta. pero la hace. Y la hace porque aún hoy, en pleno Siglo xxi, hay quien no entiende que la vida va de personas, no de sexos. También en el mundo del deporte debería ser así y por desgracia, no lo es.

Hoy sigue existiendo una gran diferencia entre el deporte masculino y el femenino. Los hombres, a igualdad de condiciones, siguen ganando más dinero que las mujeres en muchos deportes. y no debería ser así. Ni eso ni el reconocimiento de sus méritos. Porque en muchas ocasiones ellas han merecido muchas más portadas de las que se les ha dado.

Es verdad que con el paso del tiempo la cosa ha ido cambiando. Hemos vibrado con los éxitos de Carolina Marín, Garbiñe Muguruza , Alexia Putellas o tantas otras deportistas españolas tanto como con los de ellos. Y han sido reconocidas por nosotros, los periodistas, como debían. Aunque no vayamos a pensar que está todo hecho. No, no lo está.

Luego están las empresas. Creo que cada vez son más las que apuestan por invertir en el deporte femenino. Y me gusta. Me gusta que empresas como Teika se vuelquen tanto por darles visibilidad. Su apoyo es fundamental para su desarrollo y para que como dice su lema cuando “juegan ellas, ganamos todos”.

Quizá por eso me gusta mucho la política de Valencia Basket. Puede parecer un detalle insignificante pero su red social es la misma para el equipo femenino que para el masculino. Una muestra, aunque pequeña sí, de que no hay diferencia. Porque tal vez así, un día… no tengamos que celebrar el día 8 de marzo…