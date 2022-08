Hoy con Léleman venía pensando en... los cambios en la estructura del Valencia

Hoy con Leleman venía pensando en… los cambios en la estructura del Valencia.

Vuelve Layhoon a la presidencia. Cinco años después la mano derecha de Peter Lim vuelve a tomar las riendas. Sí, aquella que dijo eso de “yo soy Peter Lim” y que visto lo que pasó después tal vez hubiera sido mejor que no se hubiese marchado nunca.

Lo de ayer es como volver a la casilla de salida. Los sorprendentes despidos de Teo, Sean y Joey suenan a romper con el pasado de manera definitiva. Los tres llegaron de la mano de Murthy y, aunque a destiempo, los tres han abandonado ya el Valencia. Es como si esos 5 años de Anil en el sillón presidencial solo hubiesen sido una pesadilla, una terrible pesadilla. Lo que no acabo de entender es porqué se producen ahora y no antes. Tal vez sea la forma de trabajar allí en Singapur.

Gattuso fue a ver a Lim con Anil, volvió sin él y con Sean convertido en director general provisional. Con él, y también con Layhoon, han estado trabajando el mercado y a diez días de cierre, todo vuelve a cambiar. Son cosas que solo pasan en el Valencia. Quizá esa revolución hubiera que haberla hecha toda de una vez. Pero así funciona Peter Lim.

No cabe duda que Layhoon puede traer estabilidad al club, toda esa que se encargó de dinamitar Anil Murthy durante sus cinco años en la presidencia. Layhoon tiene credibilidad ante las instituciones, toda esa que no tenía Murthy, y Layhoon tiene un talante más conciliador, todo ese que no tenía Murthy.

En cualquier caso mientras aquí jugamos a los cambios en pleno mercado de fichajes, otros van avanzando en sus operaciones. El tiempo corre y no espera a nadie. Y hay mucho trabajo por hacer de aquí al 1 de septiembre así que… manos a la obra…