Hoy con Léleman venía pensando en... la búsqueda de entrenador del Levante

Hoy con Leleman venia pensando en... la búsqueda de entrenador del Levante. Que hoy Felipe Miñambres ha dejado claro… que no lo tiene claro.

No seré yo quien diga si Alessio debe continuar o no. Sus números son buenos pero eso no significa que sea el perfil ideal de entrenador para devolver al Levante a primera división. Esa decisión, acertada o no, debe tomarla el director deportivo pero me sorprende que a día 24 de mayo aún no lo tenga claro.

Ni eso ni muchas otras cosas. Porque la rueda de prensa de hoy de Felipe ha sido más para decirnos que no tiene nada claro del nuevo proyecto que para aclararnos dudas. Hoy no puede decir si Pepelu o Morales continúan, si Roger saldrá vendido o incluso si Alessio será el entrenador levantinista la próxima temporada. El proyecto no es que esté ahora mismo cogido con alfileres… es que ni ha comenzado.

Y urge que el Levante pase solo un año en el infierno. Económicamente no es viable pasar más de una temporada en segunda división de ahí, y aunque Felipe no quiera meterse esa presión, la urgencia de cumplir el objetivo de ascender la próxima campaña.

Ha dicho también que Morales y Pepelu tienen una propuesta para continuar. Me consta que el comandante quiere seguir en su Levante para devolverlo a la primera división. Ofertas no le van a faltar pero su prioridad siempre ha sido y será el Levante. Espero que ese esfuerzo del que habla el director deportivo sea real porque el Levante necesita a su capitán para regresar a la élite. Sería muy duro para el aficionado granota ver como Jose se escapa. No creo que suceda, la verdad.

Mientras el tiempo corre y Levante y Valencia deben perfilar cuanto antes sus proyectos. En el caso del Levante sabemos al menos cual va a ser su objetivo, en el del Valencia… ni eso sabemos a día de hoy…