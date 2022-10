Gattuso: "Lo de la experiencia es una excusa que no me gusta"

Comparecencia de Genaro Gattuso en la previa del partido ante el FC Barcelona de este sábado a las 21:00 en el campo de Mestalla. Lo valencianistas quieren romper la racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Ambiente de Mestalla

"He jugado ya cinco o seis veces en Mestalla y siempre viví una gran atmósfera. Pienso que mañana tendremos 45.000 personas en el estadio y nos darán fuerza. Desde el amistoso hasta LaLiga, siempre vi en cada partido una gran afición. Estoy muy orgulloso de esto. Espero que mantengamos orgullosos a todos mañana con nuestro juego".

Bajas en la medular

"Tenemos problemas en el centro del campo, en defensa no. Solo hemos perdido a Diakhaby. Cömert está. En el centro del campo Musah no puede jugar, sancionado. Nico no puede jugar por la cláusula y hemos perdido a Moriba. Jugamos contra un gran equipo y tendremos que hacer un gran partido. Empezaremos el partido con los dos/tres jugadores que tenemos para el centro del campo".

Foulquier, posibilidad

"En Sevilla Foulquier jugó de carrilero. Jugó como tercer delantero con pelota y sin pelota reforzaba a nuestro central. Jugó un poco como carrilero. Esto ya lo modifiqué con equipos con muchos jugadores con técnica (como el Barça)".

Como llega el Barça

"No lo sé. A mí me gusta hablar de mi equipo, tengo muchos problemas en mi equipo como para pensar en el vestuario del Barça. Estamos viendo dos Barças distintos. En LaLiga ha marcado muchos goles y ha jugado un fútbol increíble. En Europa ha sido diferente. Es un equipo con mucho valor, con muchos jugadores jóvenes de mucha cualidad y pienso que será un equipo díficil".

La falta de experiencia no es excusa

"Debemos de terminar de hablar de experiencia. El Barça tiene jugadores también. Es una excusa fácil. Ya basta, es muy fácil hablar de experiencia. El Valencia es joven y tiene calidad. Esta es una excusa que no me gusta. Debemos terminarla aquí y hablar de lo que está pasando. También debemos creer más en lo que estamos haciendo".

Corregir errores

"Hemos hablado mucho esta semana, no por este partido. Hemos ido ocho veces por delante, no es cuestión de suerte. Ocho veces en once partidos que tenemos la posibilidad de ir ganando y luego jugamos de forma totalmente diferente... Este dato debemos mejorarlo. No es suficiente con lo que estamos haciendo, el partido no se acaba en 45/60 minutos, sino en 90. Esto lo hemos hablado esta semana. Yo creo en este equipo, confío mucho. Lo sé. El otro día muchos de vosotros me dijisteis si estaba triste y es normal. Es normal por ver cómo juegan en 45/60 minutos y luego acabamos perdiendo. Es increíble. Debemos mejorar en esto. Cuando yo veo la tabla, la clasificación en este momento no refleja al equipo. Deberíamos tener 19/20 puntos y tenemos 15. Debemos mejorar porque hemos perdido partidos increíbles".

"Muchas veces el entrenador es un hombre solitario. Cuando digo que hemos ido por delante 8 veces, muchas veces ha sido con una línea de cinco, con tres centrocampistas, con un delantero... el otro día, por ejemplo, fue mi responsabilidad no ganar porque puse dos delanteros más en el campo. No es seguro que con los cambios mejores el equipo (...) Debemos de aprender. A mí como jugador me pasó un año, dos años... con el balón parado. Hubo un par de años con el miedo a balón parado. Fueron dos años de afrontar los balones parados en contra de forma negativa. Esta semana hemos trabajado que debemos mejorar, que no tenemos que pensar en que somos jóvenes y no tenemos experiencia. Debemos mejorar día a día. Es la prioridad en este momento, los partidos acaban en el 95, no en el 70".

Pablo Marí

"Es parte de la vida. Uno a veces se enfada por nada y luego te dicen que tienes tres o cuatro meses de vida y todo cambia. Lo siento por Pablo Marí. Lo vi en mi casa, lo vi por la televisión. Ha muerto un chico que trabajaba en el supermercado. Lo siento mucho. Hoy estábamos viendo que ha terminado ya la operación y ahora Pablo debe estar tranquilo dos/tres meses. Le deseo buena suerte a él y a su familia".

No hace falta motivar para estos partidos

"Yo pienso que no debo hablar. Hay que hablar poco antes de estos partidos. Muchos jugadores con la camiseta del Barça han ganado mucho. La historia habla de muchas cosas positivas de muchos de ellos. El partido se prepara solo. No es difícil, es más difícil hacerlo contra el Elche, contra un equipo más pequeño".

"Todos los partidos me dan miedo, no solo el colista. Jugar en LaLiga no es fácil. El partido del Barça es un partido en el que todo el mundo piensa que vendrán y ganarán fácil. Mira contra el Athletic, en 25 minutos iban ya 3-0. Pero con respeto, debemos jugar. El partido empieza 0-0. Hay respeto, pero tenemos que jugar".

Estado de Cömert

"Cömert está bien. Está para jugar. Castillejo está bien y se ha entrenado los últimos cuatro días. El resto de jugadores están bien. Solo tenemos lesionados a dos jugadores (Diakhaby e Ilaix)".

Homenaje a Villa

"Será un honor saludar a Villa. Fue un jugador que marcó una época"