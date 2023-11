Fran Pérez con la selección absoluta: "Muy emocionado, se trata de seguir acumulando experiencias"

Fran Pérez será protagonista este próximo miércoles en Onda Deportiva Valencia en una entrevista para conocer mejor al futbolista del Valencia. El jugador se encuentra concentrado con la selección española sub 21, pero este martes ha sido llamado por Luís de la Fuente para entrenar con la selección española absoluta.

"Ha sido de repente. Iba a hacer un entrenamiento normal en las Rozas y me ha dicho el míster que entrenaba con la asbsoluta. Me he puesto las botas rápido y me he ido a entrenar. Ha sido sorprendente, me he quedado un poco así sin aire pero me he puesto las botas y a entrenar", afirmaba Fran Pérez. Además confesaba estar "muy contento, super emocionado. Se trata de seguir acumulando experiencias. Los entrenamientos se parecen bastante porque los mecanismos son muy parecidos pero el salto de calidad se nota aunque los compañeros de la sub 21 son también muy buenos".

