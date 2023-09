Y Enith Salón recibió su merecido homenaje en Mestalla

Entih Salón, guardameta del Valencia femenino y reciente campeona del Mundo con España, recibió su más que merecido homenaje en Mestalla. La cancerbera fue la encargada de hacer el saque de honor en el encuentro ante el Atlético de Madrid y recibir la ovación de los más de 45.000 espectadores que había en en el graderío.

"Ha sido un orgullo poder estar aquí y que todo Mestalla presenciara esta celebración de la Copa del Mundo y que me homenajeara y me aplaudiera. Es muy emocionante todo lo que está pasando y lo que está por venir", manifestaba Enith en los medios oficiales del club. "Ha sido muy bonito. Si tuviera que poner una nota sería un diez. No tengo otras palabras que no sean de agradecimiento. Estoy muy contenta".