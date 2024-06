Dimitrievski: "Mestalla es el estadio que más me ha impactado"

Stole Dimitrievski ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia hasta el año 2026. El guardameta acabó contrato con el Rayo Vallecano para firmar por los valencianistas. En sus primeras declaraciones ensalza a Mestalla y reconoce que es "el estadio que más me ha impactado". Recuerda que “he hablado con varios amigos míos de cuando vine mi primera vez al Camp de Mestalla hace 6 años. Es el estadio que más me ha impresionado. Cuando salí del túnel me gustó la grada y he preguntado a gente que son aficionados y conozco la filosofía de cómo piensan y cómo son y conjuntando todo eso, el estadio me impresionó y me gusta Mestalla".

Asegura que no dudó en firmar por el Valencia. "Desde el primer momento cuando había el interés del Valencia CF y de varios clubes, lo tuve claro. Tenía ilusión de venir aquí. Conozco por los amigos, la ciudad…el Club y nunca tuve dudas de ir a otro equipo. Siempre he tenido al Valencia CF en mi cabeza y aquí estoy. Me encanta la historia, me encanta el Club, que tiene una historia muy grande y me gusta el proyecto deportivo del Valencia CF porque está en crecimiento. Tiene a jugadores jóvenes que están siendo muy importantes. El Club y el equipo van a ir hacia arriba".