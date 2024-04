Danvila en Onda Deportiva Valencia: "No me siento el dueño porque el Levante es de los levantinistas"

José Danvila, Consejero Delegado del Levante y máximo accionista ha sido el protagonista de la tertulia levantinista que cada martes se hace en Onda Deportiva Valencia desde el Bar la Picaeta.

Ha insistido Danvila que aunque sea el máximo accionista junto a la Fundación "yo arriesgo mi dinero pero no me siento dueño porque el Levante es de los levantinistas. El Levante tiene 114 años de historia y yo entro en un tramo de esa historia. Venimos de 14 años maravillosos estando en la élite y es donde tenemos que volver cuanto antes. Nadie tiene que tener la sensación de que soy el dueño".

A la vez reconocía que "en el consejo del Levante se va a escuchar a todo el mundo, se va a ser plural pero como dije las decisiones las tengo que tomar yo. Es una responsabilidad porque soy yo el que está arriesgado su dinero y porque yo soy el que más arriesga pero escuchar se va a escuchar a todo el mundo. Cada consejero va a estar vinculado a un miembro del comité de dirección con unas tareas muy concretas".

Para ello se va a crear un consejo consultivo del que ha explicado que "cuando acabó la junta general hicimos un consejo y de ahí sale la idea del consejo consultivo. Nos dimos cuanta que hay un foro levantinista con distintos ángulos de visión. A través de este consejo consultivo queremos escuchar a la gente. Desde Levante Fans, las peñas, los veteranos, los periodistas... para generar una crítica constructiva. A partir de ahí tendremos más información que te permita acercarte a lo que nuestro cliente, que es el aficionado, quiere. Dentro del consejo quiero incluir otra mujer, a alguien del FROG que tendrá que elegir la Fundación. Y con ese consejo consultivo te puedes dar cuenta que hay gente que está aportando y porqué no incorporarlo al consejo en un futuro".

No se desmarca de la herencia

José Danvila ya era consejero cuando Quico Catalán era el presidente levantinsta. Lejos de alejarse de la herencia recibida de su predecesor afirmaba que "yo no me desmarco de la herencia de Quico. Sé donde nos equivocamos, lo hemos hablado y somos conscientes de los errores del pasado. Es una injusticia muy grande medir la trayectoria de Quico en los últimos tres años. Lo más duro en una reestructuración es deshacerte de las personas pero prevalece el escudo antes de cualquier cosa incluso de personas".

También reconocía incluso que se hizo del Levante gracias a Quico Catalán. "Yo soy levantinista por la familia Catalán. Cuando jugaba en el Don Bosco venía a ver al Levante y gracias a la familia catalán siempre he estado muy vinculado al Levante".

Y trataba de explicar el porqué de esa deuda de 107 millones de euros que dejó el ex presidente. Para Danvila ""Nadie espera un COVID. El 65% ó 70% de los clubes cuando llegó el COVID hicieron una ampliación de capital. El Levante no podía hacerla, eso te limita y ahí ya tienes menos 20 millones de euros. La segunda parte es el segundo año donde hubo errores en decisiones deportivas donde se inicia la temporada con Paco López... ¿debería haber continuado o no? nosotros tomamos la decisión de que continuara. Luego la dirección deportiva trae a Pereira y no sale bien, segundo error. Y la tercera la dirección deportiva eligió Alessio pero no cumplió el objetivo. Todo eso nos penalizó con un descenso y el último remate ya fue el no ascenso. Se mantuvo el club con la misma estructura para no generar despidos. Y fue un cara o cruz. Y salió cruz porque si hubiera salido cara no estaríamos en esta situación. Quico era el dueño moral del club pero no accionarial. Moral porque había levantado el club tras entrar en concurso pero accionarial no porque pertenecía a la Fundación".

La plantilla y la figura de Felipe

Afirmaba Danvila que "el equipo en la parte de arriba tenemos una gran plantilla muy diversa y que va a continuar el año próximo. ¿Qué tenemos que reforzar? La defensa. Cada uno tiene sus debilidades. Luego hay que pensar en el entrenador. A mi me gusta jugar al ataque porque me gusta el riesgo. No me gusta ser defensivo. En el gol es donde más se paga el dinero".

También defendía la figura del actual técnico y director deportivo Felipe Miñambres. ""Calleja por un gol no se está en primera división. No fue una mala decisión de Felipe cuando se quedó a una mano en playoff y un gol en liga regular de estar en primera división. El Director Deportivo es el directivo más importante en un club de fútbol. Un director deportivo que es capaz de tener que vender, construir una nueva con cero euros y hacer 20 millones de euros de caja es un gran director deportivo. Construir una plantilla ilusionante con un presupuesto de cero euros es que es un gran director deportivo. Para mi es un activo muy importante".

Futuro deportivo y económico

También ha insistido en que al margen de seguir haciendo ajustes de estructura, el Levante tiene los activos necesarios para que el acenso no sea una necesidad y sí una ilusión. "El ascenso no es una obligación. La obligación siempre la tienen los equipos que descienden por presupuesto. Para nosotros es una ilusión porque el trabajo de Felipe ha sido muy bueno y ha hecho una plantilla ilusionante. Creo que hay mimbres para conseguir algo importante. ¿Una necesidad? nosotros trabajamos en un plan de viabilidad pero no con la obligación de subir porque sino nos estaríamos equivocando".

Respecto a los activos con los que cuenta el Levante comentaba que "creo en un 90% que no va a hacer falta una ampliación de capital porque el club tiene suficientes activos. El club necesitaba una inyección de capital puntual para pasar el bache, cotar la hemorragia. Renegociar y poner en valor los activos que tiene el club. Hay muchos clubes que no tienen en propiedad ni el estadio ni la ciudad deportiva. Estamos trabajando en el medio plazo pero con la inmediatez de que los activos sean realizables. Tenemos una licencia en Nazaret donde se puede empezar a estudiar y trabajar en ello, de hecho llevo ya ocho meses trabajando en ello. Trabajamos en ese escenario de que no sea necesaria una ampliación de capital para que se mantenga el porcentaje de la fundación y del resto de accionistas. Se sigue trabajando en ajustar la estructura".

Y añadía que ""Estamos en Nazaret gracias al trabajo que se hizo en consejos anteriores con Quico. El proyecto de Nazaret te permite tener 20.000 metros de edificabilidad. Estos 20.000 metros tienen diversos usos: residencial, hotelero, colegio... Te permite hacer no solo una escuela de fútbol sino también generar un residencial que revierta en ingresos en el club. Para ponernos en contexto en Bunyol tenemos una edificabilidad de 3.800 metros que también se pueden aprovechar para hacer un segundo proyecto que genere ingresos. En el estadio estamos estudiando la pastilla porque no se está utilizando toda. Bunyol quedará liberada cuando se haga Nazaret para que no sea solo para usos deportivos".

Es más aseguraba que llegado el mes de junio hay activos suficientes para hacer ventas por el valor que se necesite. ""Sí hay activos para cumplir la obligación de ventas a 30 de junio. Y se van a poner en valor".

El femenino

Y respecto al Levante femenino confirmaba que habrá un ajuste para la nueva temporada pero que espera que sea el menor posible. "Va a necesitar un ajuste pero será el segundo equipo por detrás del masculino entre otras cosas porque el fútbol femenino va hacia arriba. Habiendo sido pioneros no podemos echar por tierra todo el trabajo realizado. Lo que estamos es trabajando mucho en tema de patrocinios para que esa reducción sea la menor posible".