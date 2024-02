Corona: "Tenemos mucho interés en crecer en lo deportivo pero a través de una sostenibilidad económica"

El Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona ha comparecido en la presentación de Peter Federico. Y sorprendentemente y pese a la salida de Paulista afirmaba que "tenemos mucho interés en crecer en lo deportivo pero a través de una sostenibilidad económica. Estamos muy felices de como va la plantilla. Que teniendo esos ajustes tengamos una plantilla que esté compitiendo a este nivel". E iba más allá reconociendo que "¿qué es mejorar la plantilla? Este año la empeoramos y llevamos 35 puntos".

Además sobre la salida de Paulista aseguraba que "lo de Gabriel no es de este invierno sino que al acabar el partido del Betis ya iniciamos conversaciones con él para hacer un traspaso. Es una operación financiera para equilibrar las cuentas. Se viene trabajando desde el 5 de junio. En septiembre hubo un conato con otra posibilidad pero no se concretó". Y del porqué no ha sido sustituido por otro futbolista insistía en que los recursos iban destinados a fichar a Rafa Mir. "Teníamos claro que una vez sale Gabi intentamos un solo movimiento que es el de Rafa Mir. Es una pérdida de un central importante, no lo negamos. Nuestra conversación con Baraja es muy clara y estamos de acuerdo en que queremos destinar esos recursos en que venga Rafa porque nos daría más que lo que nos daría un central. Decidimos que con lo que tenemos en defensa podemos continuar y si venía Rafa dábamos ese salto". E insistía en que "en cuanto a que no venga nadie, intentamos la operación de Rafa Mir cuando tuvimos la capacidad financiera con la salida de Gabriel. Era el único futbolista que queríamos fichar. Con Mosquera y Diakhaby tenemos la sensaciones que podemos seguir compitiendo como hasta ahora".

El caso Rafa Mir

Volvía a dar su versión del caso Rafa Mir. y según él, el esfuerzo realizado para firmarlo "En cuanto al esfuerzo hemos hecho no uno, dos. En verano hicimos un esfuerzo con unas cifras que nos hacía hacer un esfuerzo terrible. Respecto al 1 de febrero no hay mayor demostración del esfuerzo que tener un acuerdo", aseguraba.

Y negaba que la diferencia horaria provocara que a las siete el Valencia diera por cerrado el mercado. "Rotundamente no. No necesitamos la firma del propietario para hacer operaciones porque tenemos la de la presidenta. No se trata de tiempos sino de respetar unas condiciones que estaban pactadas. Lo serio y profesional es que si hay un acuerdo se plasme en un papel y no vengan cambiadas en el papel".

Sobre si nunca en una negociación le habían cambiado los términos y aún así había seguido negociando aseguraba que "de esos importes jamás me han cambiado esas condiciones. Y en seis meses dos veces tampoco. Creemos que nos deben respetar y más cuando te lo hacen dos veces el mismo club".

La figura de Rubén Baraja

Sobre si ve a Rubén Baraja renovando su contrato tras la salida de Paulista y la no llegada de Rafa Mir afirmaba que "estamos en tiempos. Estamos encantadísimos con él. Nos encanta que la opinión pública y aficionados estén también encantados. Habrá tiempo de hablar de futuro con él. Le veo feliz y por tanto confío en que todo pueda encajar".