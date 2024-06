César Tárrega tras su renovación con el Valencia: "Es un sueño hecho realidad"

César Tárrega ha sabido aprovechar su cesión en el Real Valladolid. Tras cuajar un excelente final de temporada y ascender con el equipo vallisoletano a Primera División, ahora regresa al Valencia para ser uno de los centrales de Rubén Baraja. El club ha renovado su contrato hasta 2028.

“Es un sueño hecho realidad. Uno, desde siempre, sueña con jugar en un estadio como el Camp de Mestalla, además, viniendo desde la Academia VCF, trabajando todos los días, todo lo que ha supuesto el venir aquí, el sacrificio, es todo un orgullo”, manifestaba en los medios oficiales. "Lo he vivido tanto desde pequeño que no puedo describir lo que se siente porque desde pequeño se me ha inculcado el valencianismo. En la familia son todos de ir todos los sábados o domingos al Camp de Mestalla a ver cada partido, sufrir cuando se pierde o se empata y alegría inmensa cuando se gana”, añadía.

De su cesión en el Real Valladolid aseguraba que "ha sido súper fructífera, ha salido todo muy bien, he conseguido contar con los minutos que necesitaba para seguir creciendo como jugador y como persona". Y espera reecontrarse con la afición valencianista de la que comenta que "son clave. El apoyo que nos dan es un plus en todos los partidos que jugamos en casa y son súper necesarios para nosotros".