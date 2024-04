Cenk: "Queremos poner la guinda al pastel"

Cenk ha sido protagonista en los medios oficiales del club y ha reconocido que les gustaría "poner la guinda al pastel" que no cabe duda que sería el regreso a Europa vía Conference League. Para el central turco "quedan 8 jornadas y todo el mundo va a recordar cómo acabamos. Van a ser 8 finales pero no tenemos prisa. El míster nos ha dicho siempre que no hay prisa porque hemos hecho un buen trabajo hasta el momento, aunque todavía no hemos hecho nada. Es importante acabar bien, quedan 8 jornadas y hay que poner la guinda al pastel. Seguimos el camino de Baraja. Cuando él dice algo, nosotros lo seguimos".

Respecto al próximo partido ante CA Osasuna reconocía que "seguimos día a día porque lo más importante es hoy y cuando pasemos a mañana, pues mañana. Sabemos que va a ser un encuentro difícil. El año pasado ganamos allí, pero este año será un partido complicado. Sabemos cómo tenemos que jugar, cómo tenemos que luchar porque va a ser un encuentro con mucha intensidad. El Osasuna es un equipo que juega ordenado. Tenemos que mantener este nivel de lucha y dar toda la energía posible en el terreno de juego. Si ganamos, será un paso hacia delante muy importante para nosotros”.

Y destacaba la importancia de Baraja para el grupo. "sabemos qué nos pide el entrenador y siempre estamos cerca de empatar o ganar. Nuestra mentalidad es defender y atacar juntos. Cuando tienes portería a cero siempre hay la posibilidad de hacer gol y así, ganar el encuentro. Si defendemos y atacamos juntos siempre estás más cerca de la victoria. En el campo siempre pensamos qué nos pide Baraja. No he visto ningún vestuario como el nuestro porque juegue quien juegue nadie pone una cara un diferente. Siempre queremos entrenar todos a un buen nivel e independientemente quién juegue siempre estamos juntos. El año pasado también teníamos un buen vestuario, pero esta temporada aún más".

Sobre su rendimiento estos últimos partidos aseguraba que "todavía no estoy a mi mejor nivel y por eso trabajo todos los días para llegar a dar mi mejor versión, ayudar a mis compañeros y por estar aquí en este Club".