Cavani recibido como una estrella en Boca Juniors

El ex futbolista Edinson Cavani fue presentado ante decenas de miles de aficionados en la Bombonera como nuevo futbolista de Boca Juniors. El uruguayo rescindió su contrato con el Valencia para poder firmar con el conjunto argentino tras una decepcionante campaña donde apenas marcó cinco goles.

En su presentación el delantero afirmaba que "vestir la camiseta de Boca significa una responsabilidad muy grande como siempre la he tenido en mi carrera. Estoy en los últimos años de mi carrera y es una responsabilidad muy grande ponerme esta camiseta. Eso es lo que me da la motivación para seguir en el fútbol. Porque vivo de las emociones, de los desafíos de esa adrenalina de saltar a la cancha. Esa responsabilidad me llenaba las ganas de poder venir y dar lo mejor que tenga en lo que pueden ser mis últimos años de carrera".

Sobre su paso por el Valencia apenas hizo ninguna referencia en su presentación.