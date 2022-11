Cavani y Ozkacar también estarán en Qatar

Tras Cömert y Yunus en la madrugada del jueves conocimos a dos nuevos valencianistas que estarán en en Mundial de Qatar 2022. Se trata de Edinson Cavani que vivirá su cuarto Mundial consecutivo y lo que supondría a priori su adiós a dichas citas y Ozkacar que viajará con Turquía. El uruguayo que llegó al Valencia CF este verano, buscaba minutos para poder llegar en las mejores condiciones después de su salida del Manchester United, un delantero que se ha perdido los dos últimos encuentros con los valencianistas por problemas en el tobillo, algo que no le ha frenado para poder estar en la lista del ex del Valencia precisamente, Diego Alonso. Una cita a la que por cierto también acuden Maxi Gómez ex de Mestalla y Caceres, ex del Levante UD.

Ozkacar con Turquía

También se suma a la lista de mundialistas Cenk Ozkacar que sus últimos partidos con los valencianistas han reforzado más si cabe su presencia en lo que supondrá su primer Mundial, ayer, titular junto a Cömert dejaron la portería a cero y con buenas sensaciones en la defensa del equipo de Genaro Gattuso. Dos mundialistas mas que se suman al suizo y a Yunus que fue llamado con la selección de EEUU.