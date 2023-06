Carlos Marchena evita hablar de su continuidad o no en el Valencia

Mientras se sigue a la espera de la confirmación oficial de la renovación de Rubén Baraja, quien parece que no continuará en su cuerpo técnico es Carlos Marchena. El ex valencianista podría estar en el punto de mira del Sevilla para sustituir a Monchi en la dirección deportiva si finalmente abandona el conjunto hispalense. Esta mañana, en un acto en el estadio de la Cartuja le han preguntado por su continuidad en el Valencia. Y aunque no ha querido hablar del tema, sí ha reconocido que "Sevilla es mi casa".

Carlos Marchena solo quería hablar del acto al que ha asistido: "El Valencia tiene una buena cantera, pero hoy no toca. Hoy toca hablar de los niños de Andalucía. En eso me tengo que centrar, que disfruten. No es el día. El Sevilla es mi casa, pero si no es el día del Valencia, no es el día del Sevilla. Me reitero. No puedo hablar. Perdonad, lo siento mucho. No puedo hablar de otra cosa", afirmaba el de San Juan de las Cabezas.