Carlos Corberán: "Estoy convencido que estos jugadores pueden dar más nivel porque lo he visto"

Carlos Corberán ha sido presentado como nuevo entrenador del Valencia. El valenciano de Cheste firma hasta 2027 después de que la entidad valencianista pagara los cerca de 3 millones de euros que costaba su salida del West Bromwich Albion.

Su presentación ante los medios de comunicación arrancaba con un recuerdo a todos los afectados por la DANA "lo viví con mucho pesar y me gustaría lanzar ese mensaje de recuerdo a todos los afectados por la DANA", afirmaba el nuevo técnico.

Su declaración de intenciones pasa por mejorar desde ya mismo el rendimiento de su plantilla. "En este corto espacio de tiempo desde que empiezo a hablar con el club hago un análisis de la plantilla. Estoy convencido que estos jugadores pueden dar más nivel porque lo he visto. Hay un equipo que puede dar más de sí, estoy convencido de ello. Desde que el club contacta conmigo la comunicación no ha sido con Lim sino con la presidenta y Corona que son los que me han trasladado el proyecto", señalaba.

El objetivo pasa por conseguir la salvación esta misma temporada, uno de los mayores retos para un técnico con poco bagaje en los banquillos de élite. "Desde que soy entrenador cada reto ha sido el mas importante. He vivido complicados y este es el siguiente que tengo delante de mi y con el que voy a dar lo mejor de mi mismo", aseguraba. Y añadía que "estoy aquí para dar lo máximo. Me voy a dejar la piel en esto. Soy un valenciano que va a vivir su trabajo con gran responsabilidad. Soy consciente de la dificultad actual pero también de la historia que representamos".

Carlos Corberán en su presentación | ondacero.es

Mercado de fichajes

El valencianista quiere saber si van a haber refuerzos en este mercado invernal al margen de un lateral derecho. A Carlos Corberán se le ha preguntado por ello. "Vengo a trabajar con los jugadores que están. Eso es una realidad. Están trabajando en reforzar el equipo en las necesidades que se consideran. Mi impresión estará ahí cuando comience a trabajar ".

Volvía a insistir en que "vengo con la convicción de trabajar con los que están y el esfuerzo que el club va a hacer por mejorar el equipo. Trabajar con los que están que sé que son mejores que lo que están demostrando".

Sobre el anterior técnico Rubén Baraja aseguraba que voy a tratar de aprovechar lo mucho bien que ha hecho Baraja en el Valencia".

Recuperar la ilusión de los aficionados

También aseguraba que uno de sus objetivos con su llegada al Valencia es recuperar la ilusión del Valencianismo. "Tengo el sincero y profundo deseo de recuperar la ilusión de todas las personas que han perdido la ilusión. Yo he crecido en una casa donde arriba de la estufa estaba el escudo del Valencia. Me he criado en ese sentimiento". Y añadía del porqué de su llegada al Valencia asegurando que "desde que el club contacta conmigo ese sentimiento de responsabilidad me dominó y ha hecho que estemos aquí".