Baraja desea que Valencia tenga "un estadio como se merece"

Mientras se sigue a la espera de que el Valencia obtenga la licencia para poder recomenzar las obras del nuevo Mestalla, el entrenador del Valencia Rubén Baraja ha manifestado su deseo de ver el nuevo Mestalla finalizado.

"El Valencia CF tiene que ser competitivo y una forma de serlo es que esta solución se lleve a cabo, que el estadio se termine y que Valencia tenga un estadio como se merece", aseguraba el Pipo. "No pienso más que en el partido de mañana. Lo otro no depende de mí. Me gustaría que se acabara el nuevo estadio, que todo avanzara y que la afición del Valencia CF pudiera disfrutar de un campo nuevo, con nuevas instalaciones, con un montón de cosas positivas, aunque eso genera cierta melancolía con el campo en el que hemos vivido tantos momentos históricos. Pero, es la evolución del fútbol y de los equipos".

El mercado de invierno

El capitán del Valencia, José Luís Gayá afirmaba su deseo de que el equipo se refuerce en este próximo mercado de invierno. Preguntado por ello el entrenador afirmaba que "ya hicimos varias reflexiones después del mercado y José arrastra un poco lo que hablamos. La plantilla se ha quedado corta. Lógicamente, si hay alguna posibilidad en el futuro en el que se pueda valorar esta situación, todos sabemos que nos vendría bien incorporar algún jugador. Pero, son situaciones que no estamos pendientes ahora mismo de eso. Estamos pendientes de focalizar en el Athletic Club".

Visita a San Mamés

Sobre el rival de este domingo, el Athletic en San Mamés comentaba que "es un equipo que tiene muchas cosas buenas. Su entrenador creo que ha inculcado muy bien la idea que está arraigada de siempre en el Athletic. Es un equipo muy intenso sin balón, muy presionante, continuo, te aprieta en tu campo, no te deja salir, te ahoga, te asfixia… Han sido capaces de hacer cuatro goles tras ir perdiendo 0-2 en un partido. Va a ser un partido de mucha exigencia en la interpretación del juego. Luego, es un equipo que con la pelota tiene jugadores con calidad, determinantes por fuera y con mucha velocidad. Es muy constante en el partido. Casi siempre roza el 100% de esfuerzo y actitud y debemos igualar eso para poder tener opciones en el partido".