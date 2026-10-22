El Ayuntamiento creará una ruta para fomentar la salud y la práctica deportiva entre los mayores del Grao

El Ayuntamiento de València ha licitado las obras para ejecutar el proyecto ‘Ruta de Salut al Grau’, orientado a fomentar actividad deportiva entre los mayores haciendo uso de los espacios públicos de este barrio. Según ha sabido Onda Cero, la actuación cuenta con un presupuesto de 270.000 euros y tendrá un plazo de ejecución previsto de cinco meses desde que arranquen las obras.

El proyecto responde a una propuesta vecinal aprobada por votación popular en la consulta ciudadana de los presupuestos participativos ‘DecidimVlc’ del año 2020. La iniciativa plantea la ejecución de puntos de actividad física dotados de aparatos biosaludables situados dentro de la red de parques y jardines del Grao, así como el trazado de una ruta de paseo que los conecte.

El itinerario unirá las zonas ajardinadas existentes en la plaza Conde Pestagua, en la pasarela de la calle JJ Dómine y en la explanada situada en el cruce entre las calles Bello y Joan Verdeguer. Estos tres jardines forman un triángulo que permite una cierta variedad de recorridos entre las calles del Grao para acceder a ellos y realizar actividades deportivas durante el paseo.

La ruta acabará en la zona situada entre la nave industrial de la calle Noguera y la Instalación Deportiva Elemental (IDE) de la calle Ibiza. Este espacio se acondicionará para que los vecinos puedan realizar actividades como el baloncesto, creando una amplia zona deportiva que dé continuidad a la existente.

Ruta Industrial

Hace dos años el Ayuntamiento también señalizó en el Grao una ruta por el patrimonio industrial más destacado del barrio mediante la colocación de paneles explicativos en una treintena de edificios o elementos que persisten como testimonio de actividad fabril que esta zona de la ciudad acogió en el siglo XIX y primera mitad del XX. El proyecto respondía a una propuesta aprobada en el proceso de presupuestos participativos, en el caso de los del año 2018.

Entre los inmuebles y elementos que se señalizaron hay antiguas chimeneas, almacenes, talleres y fábricas; así como el Museo del Arroz, el Mercado del Grao, las Naves de Cross, la Harinera, las Atarazanas o, ya dentro de La Marina, los tinglados y el edificio de los Docks.