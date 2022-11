Alex Mumbrú: "Estamos mejor pero nos faltan cosas por mejorar"

Alex Mumbrú ha comparecido ante los medios en la previa del partido de Euroliga que se disputará este jueves en tierras italianas. El técnico de los taronja podrá contar con Jasiel Rivero y viajará Van Rossom para coger dinámica de equipo aunque todavía esperando a tener minutos.

El rival, la Virtus

“Debemos hacer nuestro baloncesto, lo que nos funciona. Ver quién controla el ritmo, será una de las claves del partido aunque cuando juegas en casa es más fácil mantenerlo. Hemos de intentar hacer nuestro baloncesto, correr cuando podamos y para eso hay que defender y, si no podemos, estar preparados para un partido más saturado”. “Ahora, los de Scariolo han cogido el tono y están cada vez mejor. Tienen una defensa farragosa y dura. Seguro que nos costará encontrar nuestro juego y tenemos que estar bien cuarenta minutos en defensa y en ataque”.

Klemen y Radebaugh

“Los tiradores siempre tienen rachas. No estamos preocupados, me preocuparía si Klemen no estuviera involucrado o si no estuviera quedándose a tirar después. Como todos los tiradores hay rachas pero lo veo concentrado y dispuesto a ayudar al equipo. Seguro que habrá un momento en el que esté más acertado. No es algo que nos obsesione”.