La Alcaldesa de Valencia María José Catalá habla del nuevo Mestalla

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha hablado sobre el nuevo Mestalla. Ha insistido en que "no vamos a rebajar ni un milímetro la intensidad en la presión y nivel de exigencia sobre el Valencia. Eso sí, igual damos un poquito menos de espectáculo que el equipo de gobierno anterior".

Sobre esa "discreción" aseguraba que "lo más importante es actuar con discreción para actuar. En ese sentido debo decir que me consta que estamos viviendo una etapa mucho más discreta que la anterior y eso nos va a llevar a resultados positivos".

Las explicaciones de Layhoon

Además Catalá afirmaba que "no comparto muchas de las palabras que en lo deportivo le escuché ayer a la presidenta del Valencia. Pero estamos hablando de lo deportivo. En la parte que me compete como alcaldesa tengo que decir que vamos a realizar una gestión discreta pero que vamos a exigir mucho al Valencia que cumpla los compromisos con la ciudad. Y espero y deseo que cuando tenga que daros noticias sean positivas para el valencianismo. Es mucho mejor que yo trabaje y consiga un objetivo que estar permanentemente alimentando un ruido que posiblemente no ayude a ese objetivo".