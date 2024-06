Mosquera: "Es una campaña soñada; era la primera temporada de Diego López y mía en Primera"

El central hispano-colombiano Cristhian Mosquera, que figura en la prelista de la selección española para los JJOO de París 2024, aseguró este miércoles, tras recibir la noticia de que estaba dentro de esa primera selección, que es una recompensa a "una campaña soñada", su primera temporada completa en Primera, como también le ocurre al delantero asturiano Diego López.

Mosquera y el atacante Diego López serán los representantes valencianistas en esta primera lista y, para el defensa del Valencia, este premio es "el resultado de que se ha hecho un buen trabajo y de que todos han aportado para que dentro del equipo haya jugadores que puedan ir a la selección".

"Sabíamos que éramos varios los que estábamos ahí cerca de esa posibilidad, pero al final esto también recae en ellos", explicó en una entrevista en VCF Radio, en la que hizo referencia a Fran Pérez o Javi Guerra, que, a pesar de ser asiduos con la selección sub-21, no estarán en la cita olímpica.

El jugador nacido en Alicante y con ascendencia colombiana recalcó que estaba con la familia cuando se enteró de que estaba dentro de esa lista y que al verlo todos fueron a abrazarle y a darle la enhorabuena: "Sabíamos que salía hoy, estábamos esperando con ganas este momento y estoy muy contento de esta oportunidad que nos brinda Santi Denia y ahora toca aprovecharla", subrayó.

Para el defensa, los Juegos Olímpicos son "una experiencia que cualquier futbolista querría tener", por lo que dijo que en estas próximas semanas dará su mejor versión para "demostrar" que merece estar en París, aunque tiene "una responsabilidad alta", porque tienen que "dejar a España lo más arriba posible”.

"Que Diego -López- y yo hayamos ido es cosa también del equipo, no solo de nosotros dos", subrayó Mosquera, que incidió en que le preguntan mucho cómo describiría un año que para él va mejorando: "La verdad es que cada vez se van presentando cosas que hacen mejor a la temporada que acabamos de vivir. Cosas que al principio no me imaginaba que pudieran pasar. Estoy muy contento de esta temporada, es una campaña soñada”.

Así, Mosquera también agradeció "al equipo, al entrenador -Rubén Baraja-, al cuerpo técnico y a los compañeros", porque, "gracias a ellos" lograron una "buena temporada grupal" que les permitió tanto a él como al delantero asturiano entrar en esta primera lista de convocados.