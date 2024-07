Massó será presidenta de Les Corts mientras Mazón esté al frente de la Generalitat

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), descarta dejar la Presidencia del parlamento valenciano pese a la ruptura del acuerdo de gobierno PP-VOX. "Los mismos votos que permitieron que yo fuera presidenta son los mismos que han permitido que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat", ha declarado antes del pleno de este lunes. "Lo que se ha roto han sido los gobiernos. Si se hubiera roto el pacto por el que yo soy presidenta de Les Corts, también se rompe el pacto por el que Carlos Mazón es presidente de la Generalitat", insiste.

Massó asegura que en los últimos días ha escuchado "rumores de todo tipo" sobre si los representantes de Vox que ocupan presidencias de los parlamentos "tendrían que dejar el cargo o no" tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos. "Santiago Abascal ha sido muy claro" porque "el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, obligó a los presidentes autonómicos a firmar" la acogida de menores migrantes, que en su formación consideran "una avalancha de inmigración ilegal y un efecto llamada". "Hemos salido de los gobiernos, las mesas de los parlamentos autonómicos y las presidencias no tienen ninguna responsabilidad en esas políticas. Por tanto, yo voy a seguir de presidenta de Les Corts", ha añadido.

Preguntada por la propuesta de Compromís de cambiar el reglamento de Les Corts para retirarla de la Presidencia, Massó ha afirmado que es "un despropósito" y que "legislar ad hominem no es muy ético que digamos", ya que ha recordado que este grupo entró en la Mesa "gracias a un favor del PP". En cualquier caso, cuestionada por si cree que el PP quiere desalojarla de la Presidencia, ha señalado que "no ha habido ninguna manifestación del Partido Popular" al respecto y que en Vox no se han "planteado esa situación".