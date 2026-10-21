Llega a Mestalla el que podría ser el último derbi entre Valencia y Villarreal en un estadio centenario

El Valencia recibe este sábado en la décima jornada de Liga al Villarreal en Mestalla, donde los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han sido igualados con una victoria para los blanquinegros, dos empates y una última victoria para el equipo amarillo.

Mientras que en las temporadas 2022-23 y 2024-25 firmaron tablas tras empatar 1-1, entremedias, en la 2023-24, el Valencia se impuso a su rival con un contundente 3-1, gracias a un gol de Yaremchuk y dos goles, ambos de penalti, de Pepelu.

Pero la pasada temporada, el Villarreal equilibró la balanza con una incontestable victoria. La última vez que el Villarreal visitó Mestalla también fue en la décima jornada, el 25 de octubre de 2025, a la que el equipo de Carlos Corberán llegaba en la décimo cuarta posición con nueve puntos, mientras que el equipo de Marcelino era tercero con 17.

El Villarreal se impuso a los valencianistas en un partido que abrió Gerard Moreno desde el punto de penalti justo antes del descanso, en el día que cumplió 300 partidos con el submarino amarillo y que redondeó Santi Comesaña en el 57 para continuar afianzándose en la tercera posición a costa de un Valencia que acusó su falta de puntería.

Por parte del Valencia jugaron Agirrezabala; Thierry (Raba), Copete, Tárrega, Gayà (Jesús Vázquez); Rioja, Javi Guerra (Almeida), Pepelu (Santamaría), Diego López; Lucas Beltrán (Hugo Duro) y Danjuma.

Por parte del Villarreal jugaron Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Comesaña (Dani Parejo), Pape Gueye (Partey), Moleiro (Buchanan); Gerard (Ayoze) y Mikautadze (Akhomach).

El balance de los 26 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en Mestalla es de 14 victorias para el Valencia, 5 empates y 7 victorias para el Villarreal.