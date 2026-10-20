Este sábado sigue el derbi autonómico entre Valencia y Villarreal en el Radioestadio Valenciano

El Valencia de repite en Mestalla ante un Villarreal que mira a Europa y con la necesidad de ganar para salir cuanto antes del descenso.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Renault Retail Group Valencia.
Este sábado vive el Valencia - Villarreal desde las oseis de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.
Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Pablo Lara.