El Levante solo consigue cubrir un millón de euros de los 4 previstos para la ampliación de capital

Las cosas en los despachos no van a la misma velocidad que sobre el césped y eso en este caso, no sabría decir si es positivo o negativo, ya que el Levante UD de Julián Calero es líder de La Liga Hypermotion tras cinco jornadas, sin embargo, finalizada la segunda fase de la ampliación de capital, el objetivo marcado de los 4 millones no se ha conseguido.

Tal y como ha explicado el club, la primera ronda de la ampliación de capital aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Levante UD ha supuesto la venta de 12.223 acciones (25 %) para 1.113 suscriptores, lo que asciende a 979.062 euros.

En la segunda ronda, iniciada hace un mes, han sido 944 las acciones suscritas (1.9%) por lo que 278 suscriptores han invertido un total de 75.614 euros. El resultado total del proceso de ampliación de capital del Levante UD SAD ha sido de 1.054.676 euros.

Es por ello que el club busca "otros mecanismos para poder seguir impulsando su todas sus actividades y acciones", es decir, llegar a los 4 millones previstos inicialmente.

Varios escenarios

Cabe recordar que el proceso ha constado de dos fases a las que podían acudir todos los accionistas del Levante UD, a excepción de Bizas Capital SL y la Fundación Cent Anys, una opción que ahora podría abrirse, pero este es sólo uno de los escenarios previstos.

Que Fundación o Danvila puedan concurrir a una nueva ampliación de capital es una de las opciones, como lo es intentar capitalizar parte de la deuda, algo que ya se ha puesto en marcha y así "aliviar a corto plazo la tesorería del club que es la necesidad más acuciante que existe ahora mismo", ha explicado el club en el comunicado.

Estas opciones junto con las que lleva a cabo Miguel Miró como responsable de Desarrollo de Negocio del club, deberían de proveer al Levante UD del capital necesario para poder, poco a poco, reducir la deuda millonaria que ha dejado la gestión de Quico Catalán al frente de la entidad.