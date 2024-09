De Larrea: "La NBA está lejana aún, podría ser pero estoy feliz aquí y tengo oportunidades"

El joven base del Valencia Basket Sergio De Larrea admitió que la NBA puede ser una etapa de su futuro pero dijo que es algo que no ve cercano aún porque se encuentra feliz en el club y tiene oportunidades.

“Lo veo algo lejano todavía. Estoy cómodo aquí, el Valencia es el sitio donde me he formado junto con mi otro club y estoy feliz aquí y tengo oportunidades y eso es lo importante. Podría ser, pero de momento aquí y trabajando duro”, explicó el internacional español en una entrevista con EFE.

‘Larry’ se estrenará esta campaña como jugador de la primera plantilla y se mostró muy agradecido por el trato que ha recibido del técnico Pedro Martínez en la pretemporada.

“Me hablaron de él y sí tenía unas expectativas. Cuando llegó lo primero que hizo fue hablar conmigo y eso me sorprendió porque al ser la primera vez no te lo esperas y cuando vino a hablar conmigo me pareció estupendo lo que me dijo. Un diez. Vino a mí, me dio la confianza y hasta ahora”, comentó.

El jugador vallisoletano explicó que el técnico le ha dicho que “intente ayudar al equipo en todo lo que pueda” que sea él mismo “y que trabaje al máximo desde el primer día”.

“Estoy con la misma ilusión del primer día y siempre con ganas de ayudar. Puedo aportar ritmo, soy un jugador joven y Pedro lo que quiere es un ritmo alto y me puedo adaptar bien en este aspecto, animar y estar ahí para cuando se me necesite”, afirmó.

“Al final, desde que vine aquí he jugado siempre a ese ritmo, con ese estilo y me encuentro bastante cómodo. Es algo que llevo haciendo tres o cuatro años y creo que lo puedo hacer”, añadió.

La lesión del también base Chris Jones puede darle a De Larrea un papel más protagonista en el inicio de la temporada. “Al final son circunstancias que se dan y, como me dijo Pedro, debo intentar ayudar al equipo en todo lo que haya. En este caso hay una lesión fortuita pues intentaré ayudar”, insistió.

El exterior señaló que espera que hagan “un buen papel” en la acb y la Eurocopa “pero, sobre todo, tener buenas sensaciones al final de la temporada, que se haya formado el equipo y el vestuario sea espectacular porque al final todo va de la mano, los éxitos van relacionados con el vestuario”.

Al ser joven necesito entrenar mucho, entrar en la ‘página’ en la que están todos y eso con muchos entrenamientos se puede conseguir

El pucelano se mostró consciente de que en parte le puede beneficiar no jugar esta campaña la Euroliga. “Al ser joven necesito entrenar mucho, entrar en la ‘página’ en la que están todos y eso con muchos entrenamientos se puede conseguir. Teniendo dobles jornadas y no triples como el año pasado creo que se puede conseguir”, aventuró.

Selección y despedida de La Fonteta

De Larrea admitió que le emociona ser protagonista en la despedida del Valencia de la Fonteta. “Cuando sea el último partido será triste pero emocionante vivir esa experiencia con todos los grandes jugadores que han pasado por esa pista”, apuntó.

Larry afronta esta primera campaña en el primer equipo tras haberse estrenado este verano con la selección absoluta, con la que completó la preparación hasta el Preolímpico de València.

“Siempre es especial debutar con la selección y jugar con los jugadores que estás viendo desde pequeño en la tele. Creo que me ha ayudado a coger el ritmo, a estar en la pretemporada al nivel que me piden. Muy agradecido por la oportunidad y ojalá sean más”, afirmó.

El base analizó la situación que se está dando últimamente con jóvenes que emigran a Estados Unidos o a Australia a completar su formación. “Creo que hay jugadores que necesitan irse para desarrollar el carácter y el físico y allí pueden tener oportunidades aunque no es fácil en un primer año siendo europeo. Veo las dos experiencias y las dos son positivas pero al final hay que trabajar”, destacó.