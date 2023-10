Impacto económico del cáncer de mama: 9.200 euros a lo largo de la enfermedad

En 2022 se diagnostican en la Comunitat Valenciana más de 3.716 casos de cáncer de mama. Estas mujeres afrontan una media de gastos de 9.200 euros a lo largo de enfermedad. Un diez por ciento de las afectadas se encuentra desempleada o es autónoma. Y una de cada tres pierde su trabajo. Al menos, el 60 por ciento de las mujeres diagnosticadas precisa atención sicológica y una de cada cinco afronta la enfermedad en una situación de soledad no deseada. El perfil con mayor impacto sicosocial es mujer, mayor de 55 años, desempleada o con inseguridad laboral. Así lo refleja el informe “Toxicidad financiera del cáncer de mama” que ha elaborado la Asociación contra el cáncer en el día mundial contra el cáncer de mama.

Zahira Pérez, trabajadora social de la Asociación Contra el Cáncer València ha explicado que los gastos médicos son 3.590 euros, 2.473 en cuidados del hogar y de atención al paciente, más de 2.238 en parafarmacia y farmacia, a lo que hay que añadir 896 de material ortoprotésico. Algunos de esos gastos no están cubiertos en su totalidad por la Seguridad Social como batidos nutricionales y cremas hidratantes o solares. En ese sentido, Pérez ha criticado que se aconseje a las pacientes que cuiden su alimentación o vayan a rehabilitación, por ejemplo, pero estos gastos no estén cubiertos.

El vicepresidente de la Asociación en Valencia, Antonio Llombart, ha explicado que la incidencia del cáncer de mama ha aumentado un 1,6 por ciento respecto al año anterior. La tasa media de supervivencia a 5 años ha aumentado a más del 85 por ciento. Llombart ha señalado que estos gastos en un contexto de encarecimiento del precio de la vida como el actual puede suponer una situación "muy crítica y hay que atenderla".

Dificultades laborales

Junto a estos gastos un 70% de las pacientes sufre pérdida de ingresos debido a que se quedan sin empleo o son autónomas y los familiares tienen que pedir reducción de jornada o bajas para los cuidados, lo que supone un estrés añadido a la enfermedad. Silvia Adell ha contado su caso en una mesa redonda en València. Reclama ayuda para el momento de superar la enfermedad.

Desde la Asociación, han explicado tienen "ayudas económicas de emergencia propias para suplir estas carencias", que se han tenido casi que duplicar. Además, un equipo de psicooncólogos también trabaja "muy cerca de ellas" para "aliviar esta sintomatología y procurar que ese estrés pues se vea minimizado", así como se ofrecen los servicios de un nutricionista, un fisioterapeuta y una sexóloga.

Cáncer de mama metastásico y en triple negativo

El doctor Llombart ha advertido de que la incidencia está aumentando y todavía cerca de un 30% de las mujeres no acude a las campañas de diagnóstico precoz a pesar de que si se coge en los primeros estadios se cura en más de un 90% de los casos y en los casos en los que no se cura se logra transformar en una enfermedad crónica. Así, la tasa media de supervivencia del cáncer de mama a 5 años ha aumentado a más del 85% aunque no todos los tumores son iguales. Así, entre un 5% y un 6% de los cánceres de mama se diagnostica en estadio metastásico y cerca del 40% tienen carácter de triple negativo, el más agresivo, con una tasa de supervivencia en torno al 25%. Por ello, ha destacado la necesidad de potenciar la investigación. La Asociación Española Contra el Cáncer Valencia destina cerca de 20 millones de euros a investigar con nuevas tecnologías, como la biopsia líquida, la secuenciación génica y el hallazgo de nuevos biomarcadores que abren "la esperanza a una nueva serie de ensayos clínicos con terapias dirigidas e inmunoterapia que esperamos puedan controlar estos tipos de cáncer en un futuro inmediato".