El impactante testimonio de una testigo del incendio en el edificio de Valencia: "Ha habido un momento en que he sentido aquí el calor del fuego"

El incendio que ha arrancado hoy a las 17:35 en el barrio de Campanar todavía no se ha controlado, si bien los bomberos han conseguido rescatar ya a varias personas de entre las llamas que afectan a este bloque de 200 viviendas. Rocío es vecina de la zona, y ha contemplado todo el desarrollo del incendio que está conmocionando a la ciudad de Valencia.

Este incendio se está caracterizando por la virulencia de las llamas y lo rápido que se ha extendido el incendio por el edificio: "Cuando he visto el incendio ya se había quemado la parte alta", ha explicado Rocío, que ha reparado en el incendio cuando ha visto una gran nube de humo negra en la parte superior del bloque.

Incertidumbre

"Como hace tanto aire se ha propagado", ha explicado la vecina, impactada por la premura con la que las llamas han ido saltando de piso en piso, de balcón en balcón. "Ha sido el viento lo que ha hecho que esto se extendiese más y más y más rápido", ha declarado la testigo, que coincide con las hipótesis de bomberos como Jorge Mutra: este ha explicado como el viento ha empeorado el incendio y ha dificultado la labor de rescate.

Rocío ha llegado a emocionarse al recordar que conoce a una persona que vive en el edificio afectado por las llamas: "Le he dejado un mensaje, y no he sabido nada más de ella", ha confesado entre lágrimas la vecina: por el momento el número de heridos asciende a 7, según indica el primer balance de víctimas.

"Es muy impactante ver cómo está evolucionando"

"Es muy impactante ver cómo está evolucionando", ha recordado la testigo, que rememora "el sentir de las llamas" procedentes de la fachada. "Ha habido un momento en que he sentido aquí el calor del fuego", ha declarado Rocío, que afirma que las autoridades han recomendado a los vecinos desalojar sus hogares, a pesar de que el riesgo de que este fuego afecte a edificios aledaños es leve.