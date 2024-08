Felipe Miñambres, a 72 horas del cierre de mercado más determinante de los últimos años

Desde que Danvila y su equipo se hicieron cargo del club, este es el momento más decisivo, al menos en lo deportivo, al que se han enfrentado. Con la deuda por las nubes y un club casi en bancarrota, es cierto que han conseguido estabilizar la situación, recortando los gastos al máximo.

En lo deportivo, las estrecheces económicas y el exceso de confianza en operaciones como las de Pablo Martínez o Marc Pubill (ambas rotas por el momento), hacen que el club necesite vender para poder inscribir a Iborra, Pampín, Rober Ibánez o Alfonso Pastor, por ejemplo.

De hecho, la venta de Pablo Martínez, al margen desde que arrancó la competición, es el clavo ardiendo al que se agarra Miñambres para salvar un mercado con lo justo. Es cierto que se ha fichado y bien, pero en defensa, un lateral y un central son más que necesarios, tendiendo en cuenta los efectivos de los que dispone Calero.

En espera de movimientos

Si la situación del centrocampista dependiese del entrenador, este no duda: "quiero que se quede. Hace justo una semana iba a salir ya y aquí sigue, por tanto es un jugador mío; la lástima es no poder contar con él a día de hoy. He hablado con él, sabe lo que le aprecio y sabe que quiero que esté".

Sin embargo, "por otro lado están los intereses del club y los personales, que también los entiendo, pero como entrenador, evidentemente, quiero que esté. No es un tema que yo pueda dominar", explico el técnico tras el partido frente al Cádiz.

Miñambres esperaba obtener más de 4 millones por Pablo Martínez, pero la realidad es que encima de la mesa no hay mucho más de dos millones, una cifra insuficiente para que los números permitan la inscripción de futbolistas, ya no fichajes, que eso sin salidas es una quimera.

Las salidas deberían darse, y el problema es que no sólo Pablo Martínez es uno de los que tiene mercado. Kochorashvili o Bouldini están en el mercado y sus salidas, si se diesen todas, deberían de permitir al conjunto granota movimientos de última hora para apuntalar al equipo en defensa.

De cualquier forma, "el viernes que viene en principio, si no hay novedad, es el día 30 y tiene que quedar todo solucionado. Así que, ya que he tenido paciencia hasta ahora, no la voy a perder hoy", expuso Calero.