Hoy con Léleman venía pensando en... la Junta de Accionistas del Levante

Hoy con Leleman venia pensando en… la junta de accionistas del Levante.

En primer lugar es de agradecer que a los periodistas nos dejaran hacer nuestro trabajo con total libertad. Esto es, informar con transparencia de todo lo que se vivió en ella. Y eso que hubo mucha tensión y que probablemente fuera de las más incómodas para su presidente. aún así allí estuvo Jordi Gosálvez para poder contároslo

En segundo lugar noté a un Quico Catalán muy a la defensiva y poco dado a hacer autocrítica y asumir errores. Que su gestión ha sido buena en los últimos años es indudable, ahí están los números. Tan indudable como que la del último año está siendo una ruina en lo económico, en lo social y especialmente en lo deportivo.

En lo económico son 23 millones de euros de pérdidas del pasado ejercicio. En lo social da la sensación de que se está alejando al aficionado del club (ayer dio hasta la sensación que el presidente le declaraba la guerra a la delegación de peñas) y en lo deportivo… en lo deportivo… ser colista, haber ganado un partido de los últimos 28, no tener una dirección deportiva, haberse cargado dos entrenadores en el plazo de seis meses, decir que lo de fichar una dirección deportiva ya si eso para más adelante dependiendo de si primera o segunda… demuestra que no hay proyecto.

Es evidente que los errores de los últimos tiempos han sido especialmente graves. Es evidente que la sensación hoy por hoy es la de un equipo a la deriva. Y es evidente que ayer Quico en lugar de pedir perdón por los errores y proponer soluciones se puso a la defensiva. Hay que recuperar al Levante de antes, al Quico de antes. Porque si no sucede como conlos futbolistas… no puedes vivir de lo que hiciste ayer… no puedes decir que marcaste treinta goles el año anterior si este los fallas todos…es decir, no puedes vivir de la gestión que hiciste sino de la que estás haciendo.