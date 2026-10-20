La vela olímpica internacional llega a València con la Nacra Cup

La vela olímpica centra esta semana la atención en aguas valencianas con la celebración de la Nacra Cup València 2026. El Real Club Náutico de Valencia acogerá desde este miércoles 21 y hasta el sábado 24 de octubre a 24 equipos de 17 países, en una cita que supondrá el estreno de la clase olímpica Nacra 17 en la capital del Turia. La competición contempla 11 pruebas distribuidas en cuatro jornadas.

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y Turquía estarán representados en una flota que reunirá a regatistas de cuatro continentes en torno a una de las clases más espectaculares del programa olímpico.

La presencia del Nacra 17 refuerza la proyección internacional de València y de la Comunitat Valenciana como escenario de competiciones de vela y pone en valor su capacidad para acoger pruebas de vela olímpica de alto nivel. La cita refuerza también el papel del RCN de Valencia en la organización de regatas internacionales y su capacidad para reunir a flotas de distintas nacionalidades.

El Nacra 17 es un catamarán mixto de altas prestaciones que destaca por su velocidad y por la navegación sobre foils, un sistema que permite elevar los cascos sobre el agua cuando las condiciones son favorables, reduciendo la resistencia y aumentando la velocidad. La coordinación entre los dos tripulantes, la precisión en las maniobras y la adaptación al viento serán claves en el desarrollo de la competición.

Con 11 pruebas previstas, la regularidad será determinante para luchar por los primeros puestos. Las salidas, las maniobras y las decisiones tácticas marcarán las diferencias en una clase que combina exigencia técnica, velocidad y espectáculo sobre el agua.

La vela olímpica, protagonista en el RCN de Valencia

La Nacra Cup reunirá durante cuatro días a una flota internacional en aguas valencianas y permitirá seguir de cerca una de las modalidades más dinámicas del programa olímpico, caracterizada por la velocidad de sus embarcaciones y la exigencia de sus tripulaciones.

El estreno del Nacra 17 en la capital del Turia supone un nuevo paso en la proyección deportiva de València y de la Comunitat Valenciana, así como en su vinculación con la vela de alto nivel. La organización de esta competición consolida al RCN de Valencia como sede de regatas internacionales y refuerza su capacidad para atraer pruebas de primer nivel, situando a la Comunitat Valenciana en el calendario de la vela olímpica internacional.