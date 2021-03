LA BRUJULA DE LA SOSTENIBILITAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE CAIXA POPULAR

Avaesen, cluster del sector de l'energia renovable

A La Brújula de la Sostenibilitat parlem hui d'educació ambiental, no sols dels xiquets i les xiquetes, sinó també dels adults. Serafin Huertas, tècnic del Centre d'Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana ens conta la importància d'explicar bé als adults el seu paper enfront d'assumptes com el canvi climàtic o la desaparició de la biodiversitat. Un centre, el Ceacv que està situat a més a més, a un lloc com La Marjal dels Moros que és ja un tresor del medi natural