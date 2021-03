EL REBOST DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Productes típics de Magdalena i de Falles

Al Rebost de la Comunitat Valenciana hui parlem de productes típics de Magdalena a Castelló i de Falles a València. I és que enguany no hi ha festes, però si podem gaudir d'alguns dels productes que faran més dolç romandre a casa. Des de Castelló, César Solsona, del gremi de forners ens conta que la gent està demanant molt per a menjar a casa, el Fadrí, un pastís típic de festes i el Ximo, un producte salat que junt la truita de faves es mengen per a la romeria que enguany no se celebrarà. A València tampoc es plantaran les falles, però a l'Orxateria Fabian estan ja preparats per a servir als valencians els seus bunyols de carabassa. Alicia Fortuny, porta tota la seua vida fent bunyols i ens explica quin és el secret d'aquest producte tan demanat en el mes de març a València.