Els problemes dels pescadors d'Alacant al Rebost de la Comunitat Valenciana

La primavera i l'estiu són temporades excel·lents per al peix de llotja de la Comunitat Valenciana. Els pescadors de les confraries estan preocupats pels canvis en la regulació que suposaria que sols podrien treballar uns 120 dies a la mar i que, a més a més, s'aplicarien en els pròxims anys noves normes per a canviar alguns aparells i la potència dels motors. El patró major de la Confraria de pescadors de La Vilajoiosa i president de la federació de confraries d'Alacant, Nacho Llorca ens conta hui al Rebost de la Comunitat Valenciana que si no s'aconsegueix un acord amb l'administració moltes embarcacions deixaran d'eixir a la mar.